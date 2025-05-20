Танк, выдержавший 25 попаданий дронов, переоборудуют в тягач

Танк Т-72Б3М, выдержавший 25 попаданий FPV-дронов и артобстрел, самостоятельно покинул зону боя и направлен на ремонт. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

После восстановления машину переоборудуют в тягач-эвакуатор для вывоза техники с поля боя.

«Выжил! Мой легендарный Б3М выехал своим ходом из последнего боя. Это тот, что выдерживал попадания двух десятков FPV, возвращался с разорванной пушкой и вытаскивал трофейный «Абрамс». Теперь продолжит службу в качестве тягача-эвакуатора», — рассказал командир танкового батальона с позывным «Горыныч».

6 мая стало известно, что «Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М последних модификаций.

Т-72Б3М и Т-90М — основные боевые танки, которые стоят на вооружении российской армии, они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90 является глубокой модернизацией изначального проекта Т-72, а модификация Б3М — это промежуточный этап: боевые машины производятся при помощи модернизации старых образцов.

Ранее сообщалось, что США могут извлечь выгоду из отправки списанных танков M10 Booker на Украину.