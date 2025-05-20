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Российские войска РХБЗ попали под санкции ЕС

Европейский союз ввел санкции против российских войск РХБЗ и двух НИИ
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Виталий Аньков/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ, распространенный Европейской комиссией (ЕК).

По данным ведомства, этот документ был принят в дополнение к постановлению Совета ЕС об утверждении 17-го пакета антироссийских санкций. В нем утверждается, что РФ якобы применяла химически активные вещества на поле боя.

Кроме того, под санкции попали два научно-исследовательских института (НИИ) при российском министерстве обороны. Речь идет о 27-м Центральном НИИ и 33-м Центральном НИИ.

20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ. Как рассказали в министерстве иностранных дел Эстонии, рестрикции коснулись 17 физических и 56 юридических лиц. В их числе — ПАО «Сургутнефтегаз».

В тот же день официальный представитель ЕК Паула Пинью заявила, что вступление нового пакета антироссийских санкций в силу будет зависеть от хода переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Это значит, что ограничения не начнут действовать сразу, как это было с предыдущими рестрикциями.

Ранее президент США Дональд Трамп решил не вводить новые санкции против РФ.

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