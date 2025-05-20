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Эксперт назвал способ обеспечить безопасность важных для РФ судов на Балтике

Военэксперт Блытов: каждый танкер РФ должен сопровождаться военным кораблем
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Gianluca Balloni/Reuters

Страны НАТО, пытаясь навредить Москве, продолжат попытки захвата торговых судов, пока в России «не ударят кулаком по столу». Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ РФ Виктор Блытов.

«На мой взгляд, нам надо принять решение, чтобы каждый танкер, который для нас важен, сопровождался российским военным кораблем. Или на борту этого танкера было подразделение морской пехоты России по договору с капитаном танкера, который может попросить проводку», — считает эксперт.

По его словам, Балтийский флот имеет в своем составе большое количество кораблей, которые в состоянии обеспечить конвоирование важных для России судов.

18 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Россия задержала следовавший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам танкер Green Admire греческой компании Aegean Shipping. По его словам, морской маршрут судна был согласован Эстонией, Финляндией и Россией.

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее в Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине.

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