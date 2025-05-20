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В РФ ищут бойцов из Свердловской области, пропавших в зоне СВО

Омбудсмен Мерзлякова: делаем все возможное для поиска свердловчан в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ходе выступления с отчетом перед депутатами заксобрания заявила, что для поиска свердловчан, пропавших в зоне СВО, делается все возможное. Ее слова передает URA.RU.

Как отметила Мерзлякова, в поисках без вести пропавших бойцов участвуют военная прокуратура и военная полиция Центрального военного округа.

Омбудсмен подчеркнула, что делает все возможное.

«Мы каждый вечер остаемся, чтобы позвонить какому-то командиру на местах, потому что у них в это время восемь вечера, и пытаемся найти (пропавших. — «Газета.Ru»). Более того, сейчас создан алгоритм», — поделилась Мерзлякова.

До этого федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом нашли около шести тысяч без вести пропавших на СВО.

Ранее в Госдуме спрогнозировали сроки окончания СВО.

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