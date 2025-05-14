Сотрудники аппарата Москальковой нашли тысячи бойцов, пропавших без вести в ходе СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом нашли около шести тысяч без вести пропавших на СВО, сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова передает РИА Новости.

Представители РФ и Украины уже посетили около двух тысяч российских военнопленных на территории Украины, им, как уточняется, оказали медицинскую помощь.

«Более двух тысяч посылок и писем из дома от родных, от жен, матерей с детскими рисунками были переданы нашим военнопленным. Это очень большая поддержка и для семей и для наших ребят. Зеркально поступаем и мы», — сказала Москалькова.

13 февраля этого года сообщалось, что число пропавших без вести людей, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек.

В марте 2022 года МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает данные о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.

Ранее в Госдуме спрогнозировали сроки окончания СВО.