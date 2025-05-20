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Российские операторы FPV-дронов уничтожили танк, БМП и позиции ВСУ

Операторы «Рубикона» уничтожили бронетехнику ВСУ на Сумском направлении
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Станислав Красильников/РИА Новости

Специалисты центра «Рубикон» Министерства обороны России нанесли удары по позициям украинских военных на Сумском направлении с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Кадры применения дронов опубликовали в официальном видеоматериале министерства.

По данным Минобороны, во время операции российские операторы дронов поразили украинский танк, боевую машину пехоты, бронированную технику, артиллерийское орудие, а также ударные беспилотники и ретрансляционные дроны. Также под огонь попали средства спутниковой связи, укрепления, позиции минометных расчетов и живая сила противника.

До этого подразделения операторов беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа вынудили операторов дронов Вооруженных сил Украины покинуть занимаемые позиции в Красноармейске (украинское название Покровск).

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