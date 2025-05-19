Атаками на поселок Теткино в Курской области Киев пытается повлиять на лидеров западных стран, чтобы те возобновили прежние объемы поставок оружия. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он обратил внимание, что во время курской авантюры западные страны активнее поставляли Украине арсеналы, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал ракеты Taurus. Однако после разгрома ВСУ в регионе в ЕС заговорили о пустых военных складах.

«Кроме того, Киев таким образом пытается усилить свои переговорные позиции. Но это нужно, скорее, для придания уверенности самой украинской делегации, поскольку ни российскую, ни американскую сторону «наступы» ВСУ не впечатляют», — отметил Онуфриенко.

Он добавил, что ВСУ выбрали Теткино, поскольку населенный пункт является выступом, окруженным территорией Украины, который легко обстреливать.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», отряды противника были обнаружены на подходе к населенному пункту. Для ликвидации бойцов работали беспилотники и артиллерия.

Ранее Бастрыкин назвал число дел, возбужденных в связи с атаками ВСУ на регионы РФ.