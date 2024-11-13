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Экс-депутат Рады Савченко призвала проверить Безуглую на предмет госизмены

Экс-депутат Рады Савченко просит проверить нардепа Безуглую на предмет госизмены

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Экс-депутат Верховной рады и националистка Надежда Савченко подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой провести проверку деятельности депутата Марьяны Безуглой на предмет возможной государственной измены и утечки государственной тайны. Об этом сообщает ТАСС.

Савченко утверждает, что действия Безуглой наносят удар по территориальной целостности и независимости Украины, что в свою очередь угрожает национальной, экономической и информационной безопасности страны, а также ее обороноспособности. Она подчеркивает, что с начала военного положения в Украине Безуглая, занимая государственные должности и имея доступ к конфиденциальной информации, касается системы обороны Вооруженных сил Украины в своих публикациях.

В подтверждение своих слов Савченко привела несколько примеров публикаций Безуглой. Так, она отметила, что 24 мая Безуглая обвинила экс-главнокомандующего Валерия Залужного и действующего главкома Александра Сырского в слабой подготовленности оборонительных позиций под Харьковом. 30 августа Безуглая заявила, что вывод 72-й бригады из Угледара приведет к серьезным последствиям. Кроме того, 22 октября она упомянула отсутствие фортификаций за Часовым Яром и недостаточную подготовленность Константиновки, Курахово и Селидово к обороне. Наконец, 29 октября Безуглая написала о том, что Сырский выводит несколько опытных бригад с критически важных направлений в Донбассе в «другой ад».

На днях Безуглая сообщила в своем канале, что на Украине мужчин через рекрутинговые центры обманом отправляют в штурмовые бригады.

Ранее стало известно, кем в ВСУ служит Надежда Савченко.

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