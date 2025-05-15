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Надежда Савченко погибла от удара трехтонной авиабомбы

Бывший нардеп Надежда Савченко погибла от удара ФАБ-3000
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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла от удара трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 в результате удара ВКС России, сообщил военный блогер Владимир Романов в Telegram-канале.

Блогер утверждает, что удар был нанесен 11 мая 2025 года по штабу 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. При этом он не называет источник данной информации.

В публикации Романов также отметил, что Савченко была командиром роты 131-го батальона данной бригады теробороны.

До этого в СМИ уже появлялась информация, что Савченко служит в украинских войсках в качестве командира. Сообщалось также, что ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе.

В России Надежду Савченко осудили за передачу ВСУ координат местонахождения журналистов, которые подверглись обстрелу. Женщина попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. В 2015 году ей присвоили звание Героя Украины.

После этого Савченко стала депутатом Рады и некоторое время занималась политикой.

Ранее в СК РФ заявляли, что против Савченко могут завести еще одно уголовное дело.

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