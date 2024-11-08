Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кем в ВСУ служит Надежда Савченко

Журналист Бойко: Надежда Савченко командует ротой в бригаде теробороны ВСУ

close
РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады и экс-боец нацбатальона «Айдар» Надежда Савченко в настоящее время служит в украинских войсках в качестве командира роты. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

«Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО (территориальной обороны), а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — рассказал Бойко, отвечая на комментарий подписчика.

Савченко в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар». В России женщину обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения журналистов из РФ, после чего они подверглись обстрелу.

Женщина попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. 2 марта 2015 года Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Он отметил «мужество и стойкость» украинки и назвал ее символом того, как много зависит от одного человека.

После этого Савченко стала депутатом Рады и некоторое время занималась политикой.

Ранее в СК заявляли, что против Савченко могут завести еще одно уголовное дело.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами