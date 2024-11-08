Стало известно, кем в ВСУ служит Надежда Савченко

Бывший депутат Верховной рады и экс-боец нацбатальона «Айдар» Надежда Савченко в настоящее время служит в украинских войсках в качестве командира роты. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

«Надя Савченко командует ротой в 112-й бригаде ТРО (территориальной обороны), а ее сестра в том же батальоне служит в саперном взводе», — рассказал Бойко, отвечая на комментарий подписчика.

Савченко в июне 2014 года вступила в батальон «Айдар». В России женщину обвинили в том, что она передала ВСУ координаты местонахождения журналистов из РФ, после чего они подверглись обстрелу.

Женщина попала в российскую тюрьму, но в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом вернулась на родину. 2 марта 2015 года Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. Он отметил «мужество и стойкость» украинки и назвал ее символом того, как много зависит от одного человека.

После этого Савченко стала депутатом Рады и некоторое время занималась политикой.

Ранее в СК заявляли, что против Савченко могут завести еще одно уголовное дело.