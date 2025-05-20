Боец ВСУ рассказал о договоре сослуживца с армией России для сдачи в плен

Украинский военнослужащий Владимир Гриценко рассказал, как сдался в плен благодаря сослуживцу, который договорился об этом с российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Из учебки попал я на Мирополье. Там с пацаном познакомился. Попали мы разом (вместе. — прим. ТАСС) служить. И он сказал мне, что, если будет погано служиться, все договорено с русскими, мы, если что, сдаемся русским», — рассказал пленный.

В видеообращении военный выразил благодарность за то, что российская сторона дала ему возможность жить дальше. Он добавил, что призвал бы президента Украины Владимира Зеленского прекратить воевать, поскольку пора «мириться» и жить нормально, как было раньше при Советском Союзе.

До этого пленный украинский военный Назар Стецешин заявил, что инструктор 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в ходе обучения сломал одному из военнослужащих ключицу. По словам солдата, спустя какое-то время его и еще двух военных отправили на позиции, а до места у озера их вели с помощью дрона.

Ранее пленный ВСУ заявил, что Запад «кинул» Украину.