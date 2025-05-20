Семья в Донецкой народной республике (ДНР) почти полгода укрывала раненого российского военнослужащего от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на женщину, оказавшую помощь солдату Вооруженных сил РФ.

По информации агентства, дом семьи находится в поселке Разив в районе населенного пункта Великая Новоселка. Женщина рассказала, что российский военный заблудился и случайно забрел к ним в поселок. Мужчина попросил у местных жителей воды, а те не только напоили солдата, но и накормили его.

«Одели его. Осколки вытаскивали ему, перебинтовывали, обрабатывали ему [раны]. И так он у нас остался», — подчеркнула жительница Разива.

Как она сказала, по соседству с ее семьей проживали бойцы ВСУ. Иногда они приходили к укрывавшей российского военнослужащего семье, и в это время его прятали в подвале дома.

В результате мужчина провел в Разиве около шести месяцев, после чего ВС РФ начали наступление на данном участке фронта. На этом фоне украинские военные начали обстреливать поселок, и российский солдат помог семье покинуть зону боевых действий и вывез ее в тыл.

27 января министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Великая Новоселка в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в ДНР российский боец рукой отбил украинский дрон, чтобы спасти сослуживцев.