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Российский военный отбил рукой украинский БПЛА для спасения сослуживцев

ТАСС: боец «Центра» Полозин отбил рукой дрон ВСУ, чтобы спасти товарищей
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский боец Иван Полозин рукой отбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пытался атаковать группу солдат Вооруженных сил РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал сам военнослужащий.

По данным агентства, мужчина служит стрелком в 2-м мотострелковом батальоне 9-й мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр». Он сообщил, что инцидент произошел во время штурма населенного пункта Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Заходили в населенный пункт и заканчивалась посадка, и нам надо было бежать 300 метров по открытой местности. Забежали. В начале деревни спрятаться невозможно, все разломано, разрушено. Нашли ближайший дом, туда запрыгнули и нас засекла «птичка», — вспомнил Полозин.

Как он сказал, всего военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили семь дронов по позиции российских бойцов. Шесть из них удалось сбить, но еще один БПЛА залетел в окно.

«Я ее («птичку». — «Газета.Ru») рукой отбил, она взорвалась буквально в 1,5–2 метрах [от нас]. У нас там было еще четыре человека в помещении. Получается, спас», — добавил мужчина.

Российский военнослужащий уточнил, что смог избежать серьезных ранений — у него была травмирована кисть руки, которой он отбил дрон ВСУ. При этом четверо товарищей Полозина не пострадали.

15 мая министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в ДНР. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Центр».

Ранее солдат ВС РФ рассказал о тактике зачистки Новоалександровки в ДНР.

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