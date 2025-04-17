Наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Мексики сбежал в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике (ДНР), бросив подчиненных на позиции. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб».

«В одном из домов там держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец, он убежал», — поделился деталями собеседник агентства.

«Саб» рассказал, что российские военные долго не могли взять дом, в котором бойцы ВСУ и мексиканский наемник держали оборону. Брошенных командиром военных в итоге удалось уничтожить, один взят в плен.

По мнению командира ВС РФ, наемники вступают в ряды ВСУ в надежде на «сладкую жизнь». Однако после того, как сталкиваются с сопротивлением российских военных, зачастую оставляют позиции и отступают.

«Они бегут еще быстрее, чем сами всушники», — отметил штурмовик.

До этого наемник ВСУ из Испании Жоан Эстевез пожаловался на тиранию и коррупцию в рядах украинской армии. Он провел на Украине шесть месяцев в первой половине 2023 года и рассказал, что условия содержания военных там ужасны. По словам Эстевеза, не хватает всего, начиная от оборудования, заканчивая одеждой.

Также испанец посетовал на отношение к иностранцам со стороны граждан Украины, которые не жалеют их жизни. Он заявил, что неподготовленных наемников отправляют на заранее провальные миссии, используя их как «пушечное мясо».

Ранее в Госдуме рассказали, как ВСУ скрывают присутствие наемников на поле боя.