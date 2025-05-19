Российский боец в одиночку взял в плен разведчика ВСУ на острове в дельте Днепра

Двадцатилетний военнослужащий штурмового подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота с позывным «Малой» взял в плен разведчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку на острове в дельте Днепра. Об этом российский солдат рассказал в интервью ТАСС.

«Как-то быстро все, неожиданно это получилось. Он (военнослужащий ВСУ — прим. ред.) начал перезаряжаться, направил на меня ствол, а я как раз в этот момент на него накинулся, у него не получилось выстрелить», — заявил он.

По словам бойца, он спрятался с пленным под антидроновое одеяло. Малой отметил, что указывал пленному давать командирам ложные координаты дислокации российских военных. Боец смог дождаться помощи от сослуживцев и вернуться на левый берег с помощью радиоприемника.

Кроме того, по данным военнослужащего, пленный украинец говорил координаты и общался с ним на русском языке.

До этого сообщалось, что военнослужащий 1009-го полка российской армии с позывным «Север» в первом бою уничтожил шестерых бойцов ВСУ и удерживал занятый опорный пункт полтора месяца. По словам военного, до отправки в зону СВО он не обладал особыми навыками ведения боя, всему его научили командиры и сослуживцы.

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