Среди командиров подразделений ВСУ в Сумской области наблюдается рост деморализации, вызванной значительными и бессмысленными потерями личного состава. Об этом сообщили в силовых структурах агентству РИА Новости.

Сообщается, что один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подал рапорт об увольнении, обвинив командование в некомпетентности и бессмысленных потерях. Источник утверждает, что личный состав этой бригады трижды восполнялся из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения.

Также отмечается растущее возмущение среди мирных граждан Украины из-за потерь и участившиеся случаи подачи рапортов об увольнении офицерами, пытающимися избежать мобилизации.

«Обстановка на данном участке фронта для противника плачевная: личный состав бригады несет большие потери, а погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести, потому что противник не эвакуирует тела с поля боя», – добавил собеседник.

До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Марьино в Сумской области. По данным Минобороны РФ, украинские войска потеряли до 140 бойцов, танк, две боевых бронированных машины, девять автомобилей, пять полевых орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее военкор Линин сообщил об истощении ВСУ на нескольких направлениях.