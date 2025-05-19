На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор сообщил об истощении ВСУ на нескольких направлениях

Военкор Линин: ВСУ не справляются с давлением ВС РФ
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Линин в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что российские военные начали выходить к Покровску и окраинам Мирнограда. По его словам, сейчас идет прорыв фронта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом уже не справляются с кризисами, которые возникают у них на различных участках фронта.

«ВСУ объективно измотаны, им нечего противопоставить, бреши в обороне затыкаются живой силой. Вся оборона сейчас украинской армии выстроена в основном на применении FPV-дронов. Но деградация продолжается, каждый маленький кризис приводит к глобальному», — отметил журналист.

По прогнозам военного эксперта Алексея Леонкова, Вооруженные силы России этим летом могут начать наступление на еще один регион. Он утверждает, что атаки ВС РФ могут начаться в течение двух недель, когда начнется более сухой период.

19 мая стало известно, что подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Кракен» в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами