Военный корреспондент Евгений Линин в беседе с Tsargrad.tv рассказал, что российские военные начали выходить к Покровску и окраинам Мирнограда. По его словам, сейчас идет прорыв фронта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при этом уже не справляются с кризисами, которые возникают у них на различных участках фронта.

«ВСУ объективно измотаны, им нечего противопоставить, бреши в обороне затыкаются живой силой. Вся оборона сейчас украинской армии выстроена в основном на применении FPV-дронов. Но деградация продолжается, каждый маленький кризис приводит к глобальному», — отметил журналист.

По прогнозам военного эксперта Алексея Леонкова, Вооруженные силы России этим летом могут начать наступление на еще один регион. Он утверждает, что атаки ВС РФ могут начаться в течение двух недель, когда начнется более сухой период.

19 мая стало известно, что подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Кракен» в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.