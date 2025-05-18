Хинштейн раскрыл судьбу школы, загоревшейся после удара БПЛА по Курской области

Хинштейн сообщил о пожаре в школе Курской области после атаки беспилотника

В Курской области после падения обломков беспилотника загорелась кровля школы. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, это произошло в деревне Самоярдово в Большесолдатском районе. Школа еще строилась. Огонь после падения дрона распространился на площади в 20 кв. м.

Чиновник уточнил, что возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Глава области пообещал достроить учебное заведение, когда «позволит оперативная обстановка».

В четверг, 15 мая, Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня Himars по больнице в населенном пункте Теткино в Курской области и полностью разрушили мост в селе Коренево. От украинского удара по медицинскому учреждению никто не пострадал, но здание было полностью разрушено. По данным Mash, ВСУ начали задействовать в регионе новые штурмовые группы.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.