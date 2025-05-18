В Курской области в результате атаки БПЛА сгорел дом главы района

В Глушково Курской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сгорел дом главы Глушковского района Павла Золотарева. Об этом сообщается в группе «Новости Теткино» во «ВКонтакте».

К публикации приложили фотографии, на которых запечатлен дым на крыше дома. На одном из снимков видно, что верхняя часть здания сгорела.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе после падения обломков беспилотника загорелась кровля школы.

Чиновник уточнил, что возгорание оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал. Глава области пообещал достроить учебное заведение, когда «позволит оперативная обстановка».

В четверг, 15 мая, Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня Himars по больнице в населенном пункте Теткино в Курской области и полностью разрушили мост в селе Коренево. От украинского удара по медицинскому учреждению никто не пострадал, но здание было полностью разрушено. По данным Mash, ВСУ начали задействовать в регионе новые штурмовые группы.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.