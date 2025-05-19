РИА Новости: в Беловодах в Сумской области ликвидировали сотни украинских бойцов

Сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в ходе сражений за село Беловоды, расположенное в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что командование украинских войск направило в населенный пункт членов 67-й отдельной моторно-стрелковой бригады бывшего «Правого сектора» (организация запрещена в России). В результате данное соединение понесло значительные потери.

«67-я <...> бригада <...> была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что украинские офицеры использовали рядовых солдат в качестве «пушечного мяса». Бойцов ВСУ перебрасывали на самые опасные участки фронта, включая село Беловоды, из-за чего десятки человек попали в плен. Еще сотни украинских военных были уничтожены.

14 мая журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что формирования ВСУ сосредоточились на удержании крупного логистического центра Юнаковки в Сумской области. По информации агентства, украинские солдаты возводят инженерные сооружения в Сумском районе и в глубине региона.

Ранее эксперт рассказал о переброске украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Сумскую область.