На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах заявили о больших потерях ВСУ в Беловодах

РИА Новости: в Беловодах в Сумской области ликвидировали сотни украинских бойцов
close
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в ходе сражений за село Беловоды, расположенное в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что командование украинских войск направило в населенный пункт членов 67-й отдельной моторно-стрелковой бригады бывшего «Правого сектора» (организация запрещена в России). В результате данное соединение понесло значительные потери.

«67-я <...> бригада <...> была доукомплектована военнослужащими из нескольких других бригад ВСУ», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что украинские офицеры использовали рядовых солдат в качестве «пушечного мяса». Бойцов ВСУ перебрасывали на самые опасные участки фронта, включая село Беловоды, из-за чего десятки человек попали в плен. Еще сотни украинских военных были уничтожены.

14 мая журналисты ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что формирования ВСУ сосредоточились на удержании крупного логистического центра Юнаковки в Сумской области. По информации агентства, украинские солдаты возводят инженерные сооружения в Сумском районе и в глубине региона.

Ранее эксперт рассказал о переброске украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Сумскую область.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами