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Военный эксперт заявил о переброске батальона «Айдар» в Сумскую область

Марочко: ВСУ перебросили батальон «Айдар» в Сумскую область
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило военнослужащих батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Сумскую область. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Могу сказать, что в этот район (приграничье Сумской области — «Газета.Ru») украинское командование бросает все свои элитные подразделения. Здесь работают отдельные штурмовые полки, десантно-штурмовые подразделения и также отмечены националисты из запрещенной в Российской Федерации организации «Айдар», — сказал эксперт.

13 мая представители российских силовых структур сообщили, что ВСУ продолжают нести серьезные потери в районах населенных пунктов Беловоды, Локня и Водолага на севере Сумской области. По их данным, российские подразделения, которые действуют на этом направлении, продолжают наступать для создания защитной полосы.

14 мая Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что подразделения российской армии внезапно начали новое наступление в Сумской области. По его информации, военные ВС РФ пересекли границу с Украиной в районе Миропольского, чего не ожидали украинские войска.

Ранее стало известно об «аллее отказников» ВСУ с привязанными к деревьям телами.

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