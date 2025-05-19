Российские десантники пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр

Российские десантники отразили все попытки украинских военных переправиться через Днепр и высадиться на его левом берегу в районе Херсона. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные с линии боевого соприкосновения.

По его словам, украинским силам крайне сложно форсировать реку на плавсредствах — все такие попытки заканчиваются уничтожением. Он отметил, что территория в этом районе находится под полным контролем российских подразделений.

Киселев также рассказал, что интенсивные боевые действия продолжаются на Запорожском направлении. В районе населенных пунктов Малые и Большие Щербаки ВСУ регулярно предпринимают попытки контратак. По оценке эксперта, украинская сторона стремится удержать позиции перед возможным перемирием, осознавая истощение собственных резервов.

В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО потери украинской армии составили около 1 млн человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии.

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