На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники пресекли попытку ВСУ пересечь Днепр

ТАСС: российские десантники пресекли попытки ВСУ переправиться через Днепр
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские десантники отразили все попытки украинских военных переправиться через Днепр и высадиться на его левом берегу в районе Херсона. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные с линии боевого соприкосновения.

По его словам, украинским силам крайне сложно форсировать реку на плавсредствах — все такие попытки заканчиваются уничтожением. Он отметил, что территория в этом районе находится под полным контролем российских подразделений.

Киселев также рассказал, что интенсивные боевые действия продолжаются на Запорожском направлении. В районе населенных пунктов Малые и Большие Щербаки ВСУ регулярно предпринимают попытки контратак. По оценке эксперта, украинская сторона стремится удержать позиции перед возможным перемирием, осознавая истощение собственных резервов.

В конце прошлого года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО потери украинской армии составили около 1 млн человек. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились около 20 тысяч танков и боевых бронемашин, свыше 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Сумской и Харьковской областях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами