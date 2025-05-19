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Боец «Ахмата» рассказал о ситуации на границе Сумской и Белгородской областей

РИА: подъездные пути ВСУ в Сумской области находятся под огневым контролем ВС РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подъездные пути Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Сумской области к приграничным районам Белгородской области находятся под огневым контролем российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийской группы в составе специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» с позывным «Оптима».

Как он сказал, подъездные пути находятся в Сумской области. Это значит, что украинские формирования при передвижении по ним находятся на своей территории — у них проложены маршруты и обустроены опорные пункты.

«Данная территория — под огневым контролем [Вооруженных сил РФ]», — подчеркнул «Оптима».

По его словам, российские военнослужащие с помощью артиллерийских орудий пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Белгородской области.

10 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что украинские формирования в ходе перемирия на День Победы четыре раза пытались прорваться на российскую территорию. Они стремились пересечь границу и попасть в Курскую и Белгородскую области. В ведомстве уточнили, что ВСУ не прекратили вести боевые действия, несмотря на введение режима прекращения огня.

Ранее формирования ВСУ понесли потери при попытке зайти в Белгородскую область.

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