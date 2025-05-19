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Военный эксперт считает, что войска РФ летом начнут крупное наступление

Леонков: ВС РФ летом могут начать наступление ради освобождения пятой области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска этим летом могут начать наступление на еще один регион. Об этом заявил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Mail.ru.

«Наступательные действия продолжатся. Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдет под контроль российской армии», — сказал Леонков.

По его словам, Украина будет стараться угадать возможность российской атаки и пытаться туда перебрасывать дополнительные подразделения.

Военный эксперт утверждает, что наступление ВС РФ может начаться в течение двух недель, когда начнется летний более сухой период.

Он добавил, что активные боевые действия могли бы дополнительно усилить позицию российской стороны в переговорном процессе.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что перед российской армией стоит задача перерезать Вооруженным силам Украины логистику на Константиновском направлении.

Ранее сообщалось, что взятие Богатыря ударило по обороне ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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