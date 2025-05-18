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Белгородскую область атаковали более 40 украинских беспилотников

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали более 40 беспилотников ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

Более 40 украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка и Черемошное подверглись атакам четырех беспилотников, два из них сбили. В Октябрьском поврежден частный дом, в Бессоновке — складское помещение сельхозпредприятия.

В Валуйском муниципальном округе сбили 8 из 10 беспилотников. По селу Шведуновка выпущен один боеприпас. В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Пороз подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 27 боеприпасов, и атакам шести беспилотников.

Кроме того, в Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 44 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки трех БПЛА.

Губернатор добавил, что по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и хутору Марьино было выпущено шесть боеприпасов и нанесены удары 22 беспилотников, из которых 18 сбили. В Шебекино в результате атаки повреждены складское помещение, автобус и линия электропередачи.

Минобороны РФ сообщало, что в Белгородской области утром 18 мая сбили 14 беспилотников.

Ранее ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 дронов.

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