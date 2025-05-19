За ночь над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников

За ночь над Россией сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 26 дронов уничтожили над территорией республики Крым, восемь — в Брянской области и один — над территорией Белгородской области.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с ранением женщины в результате атаки ВСУ на автомобильную стоянку в Курской области. По данным СК, 4 мая 2025 года украинские военные с помощью дрона сбросили взрывное устройство на автомобильную стоянку в деревне Будище. В результате пострадала местная жительница, в тот момент находившаяся на парковке.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинский дрон в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области.