Десятки жителей Новой Каховки остались без газа после обстрелов ВСУ

В Херсонской области после утренних обстрелов был госпитализирован житель города Новая Каховка. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Чиновник уточнил, что 45-летний мужчина получил минно-взрывную травму.

«В городе повреждены три многоквартирных дома, магазин, кафе, дом культуры и газопровод — без газоснабжения остались 70 жителей», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в поселке Днепряны были повреждены частные постройки и автомобиль, а в селе Великая Кардашинка загорелась хозпостройка.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS Светлодарск в Донецкой народной республике. При этом в городском округе Дебальцево пострадали мужчина 1957 года рождения и девушка 2004 года рождения. А в поселке Владимировка в ДНР произошла детонация боеприпаса, из-за чего были ранены еще двое мужчин, одного из них не удалось спасти.

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