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Ветеран ГРУ уехал в Донбасс и стал мишенью для ВСУ

Ветеран ГРУ Крылов попал в засаду ВСУ на бронемобиле собственного производства
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Алексей Майшев/РИА Новости

Ветеран спецназа ГРУ Андрей Крылов прибыл в зону СВО на самодельном бронемобиле, где стал мишенью для украинской армии. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Мужчина попал в засаду, устроенную бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего получил перелом позвоночника.

«Машина попала в засаду, когда я и мои товарищи выполняли боевую задачу. Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа», — рассказал он.

Крылова эвакуировали в тыл, на данный момент он находится в госпитале. По словам врачей, состояние российского военного стабильное, однако его восстановление может затянуться.

Недавно стало известно, что боец Вооруженных сил (ВС) России, получивший тяжелые ранения в зоне спецоперации, четыре дня в одиночку выбирался из-под завала после взрыва. Военный находился под землей без доступа к воде и пище и с тяжелым ранением, однако ему удалось выжить и выбраться.

Ранее стало известно, что раненый в живот боец РФ чудом выжил в плену под Львовом.

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