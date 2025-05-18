ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

По словам чиновника, в Белгородском районе в селе Чайки FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом. У здания повреждено остекление. Также перебита линия электропередачи. В селе Бессоновка FPV-дрон нанес удар по припаркованному у дома грузовому автомобилю. Повреждения получила кабина машины и цистерна. Кроме того, в здании повреждены стена и окна. Еще один беспилотник этого типа атаковал стоянку промышленного предприятия. В результате осколками посечен легковой автомобиль.

В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела и сброса взрывного устройства с БПЛА частично разрушен частный дом. В хуторе Екатериновка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома.

В Чернянском районе в селе Ларисовка от удара беспилотника повреждения получили складское помещение и одна единица сельскохозяйственной техники.

«В селе Казинка Валуйского округа дрон атаковал легковой автомобиль — поврежден кузов. В селе Солоти от удара FPV-дрона повреждены гараж и три машины. Еще один автомобиль поврежден в результате атаки беспилотника в селе Подгорное», — написал губернатор.

18 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время ночных атак ВСУ на регион никто не пострадал. Он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что украинский дрон в День Победы атаковал здание правительства Белгородской области.