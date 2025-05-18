Губернатор Брянской области рассказал о ночных атаках ВСУ на регион

Во время ночных атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Брянскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что средства противовоздушной обороны области за ночь обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа.
Разрушений на земле также не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил Богомаз.
Помимо Брянской области, средства ПВО за ночь уничтожили еще четыре дрона в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.
По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.
16 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. По его словам, удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора.
Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.