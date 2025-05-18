На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Брянской области рассказал о ночных атаках ВСУ на регион

Богомаз: при атаках беспилотников ВСУ на Брянскую область никто не пострадал
close
Inna Varenytsia/Reuters

Во время ночных атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Брянскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны области за ночь обнаружили и уничтожили три вражеских БПЛА самолетного типа.

Разрушений на земле также не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на месте, заключил Богомаз.

Помимо Брянской области, средства ПВО за ночь уничтожили еще четыре дрона в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. Незадолго до этого оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

16 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. По его словам, удар вражеского дрона привел к незначительному повреждению трансформатора.

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами