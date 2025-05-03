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В Бельгии предложили особые меры для ускорения закупок оружия

Генштаб Бельгии предложил объявить кризисную ситуацию для закупок оружия
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Depositphotos

Начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина обратился к федеральному правительству с призывом объявить кризисное состояние, чтобы ускорить процесс закупки вооружения, как сообщает в субботу газета Het Laatste Nieuws.

«Либо война, либо мир, но сегодня мы находимся где-то посередине в гибридном состоянии, когда возрастает угроза», — уверен генерал.

Он отметил, что нынешняя система закупок вооружений в Бельгии чрезмерно бюрократична и медленна, в отличие от России, где, по его словам, производство военной техники ведется круглосуточно.

Вансина также высказал обеспокоенность по поводу необходимости усиления безопасности бельгийских портов и цифровых инфраструктур.

В конце апреля председатель палаты представителей (парламента) Нидерландов Мартин Босма предложил послу Франции Франсуа Алабрюну разделить между странами Бельгию.

Ранее в Европе заявили о саморазрушении ЕС из-за Украины.

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