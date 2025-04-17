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Боец ВС РФ уничтожил шестерых бойцов ВСУ и удерживал опорник 45 дней

RT: боец ВС РФ в первом бою в одиночку уничтожил 6 военных ВСУ и занял опорник
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий 1009-го полка российской армии с позывным «Север» в первом бою уничтожил шестерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и удерживал занятый опорный пункт полтора месяца. Об этом сообщает RT.

Уроженец Камчатки отправился в зону специальной военной операции в начале 2025 года и сразу попал на Волчанское направление, где шли интенсивные бои.

«В мирной жизни у меня не было военных навыков, всему научился в период подготовки, и в полку командиры, сослуживцы тоже подсказывали», — рассказал солдат.

22 февраля «Север» подобрался к опорнику противника, подорвал танковую мину у подвала с двумя украинскими боевиками и занял позицию.

«Он удерживал этот опорник до 5 апреля, несмотря на окружение вражеских сил. За это время уничтожил три мины и шесть человек. Кормили его с коптеров, скидывали воду, еду. Солдат проявлял разумную инициативу, не тупил, слушал команды, поэтому выжил», — отметил командир подразделения.

1 апреля сообщалось, что механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Макс в Донецкой народной республике (ДНР) взял в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) после победы над ним в рукопашной схватке.

Ранее командир ВС РФ рассказал о подлом поступке наемника ВСУ.

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