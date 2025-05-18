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Военные формирования будут патрулировать границу Чада и ЦАР

Чад и ЦАР создали совместные отряды для патрулирования общей границы
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Jerome Delay/AP

Чад и Центральноафриканская Республика (ЦАР) сформировали общие вооруженные отряды для контроля общей границы. Об этом сообщил телеканал AFRICA24.

Военные формирования будут контролировать безопасность, а также не пускать контрабандистов. Подробности раскрыл министр вооруженных сил Чада Исаха Малуа Джамус.

«Мы завершили работу в рамках усилий по обеспечению безопасности границы. Уже назначен командующий силами. Чад и ЦАР готовы обеспечить мирную жизнь населения», — сказал он.

Страны должны обеспечить свободное перемещение людей и товаров в прифронтовых полосах.

Пограничные территории ЦАР, Камеруна и Чада считаются одними из самых опасных на континенте из-за большого количества повстанческих группировок.

3 мая сообщалось, что в городе Земио Центрально-Африканской Республики инструкторы из России оказали содействие местным солдатам FACA в отражении атаки незаконных формирований. В ходе боя один из российских инструкторов получил легкое касательное ранение, травмированы еще два центральноафриканских силовика

Ранее Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя странами Африки.

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