Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские инструкторы помогли отбить атаку боевиков в Африке

ТАСС: инструкторы из России помогли отбить атаку боевиков в ЦАР
close
Александр Вильф/РИА Новости

В городе Земио Центрально-Африканской Республики инструкторы из России оказали содействие местным солдатам FACA в отражении атаки незаконных формирований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность.

Нападение на позиции силовиков в Земио произошло 30 апреля. В ходе боя один из российских инструкторов получил легкое касательное ранение, травмированы еще два центральноафриканских силовика, отметило агентство. Четверо военных FACA получили травмы, несовместимые с жизнью.

Противник (азанде — племя на севере ЦАР) потерял восемь человек, добавило агентство.

В конце января сообщалось, что в Камеруне при содействии российских инструкторов и спецслужб ЦАР задержали бывшего министра республики и лидера боевиков Армеля Сайо. После свержения экс-президента ЦАР Мишеля Джотодии Сайо стал первым лидером вооруженной группировки, который согласился на разоружение в пользу политического диалога. Впоследствии он был назначен на должность министра молодежи и спорта. Но впоследствии Сайо перешел на сторону боевиков.

Ранее российские военные пленили группу боевиков в ЦАР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами