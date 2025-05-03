В городе Земио Центрально-Африканской Республики инструкторы из России оказали содействие местным солдатам FACA в отражении атаки незаконных формирований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Содружество офицеров за международную безопасность.

Нападение на позиции силовиков в Земио произошло 30 апреля. В ходе боя один из российских инструкторов получил легкое касательное ранение, травмированы еще два центральноафриканских силовика, отметило агентство. Четверо военных FACA получили травмы, несовместимые с жизнью.

Противник (азанде — племя на севере ЦАР) потерял восемь человек, добавило агентство.

В конце января сообщалось, что в Камеруне при содействии российских инструкторов и спецслужб ЦАР задержали бывшего министра республики и лидера боевиков Армеля Сайо. После свержения экс-президента ЦАР Мишеля Джотодии Сайо стал первым лидером вооруженной группировки, который согласился на разоружение в пользу политического диалога. Впоследствии он был назначен на должность министра молодежи и спорта. Но впоследствии Сайо перешел на сторону боевиков.

Ранее российские военные пленили группу боевиков в ЦАР.