Россия планирует ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

Россия рассматривает возможность введения безвизового режима с двумя африканскими государствами, а именно с Кенией и Чадом. Об этом сообщает газета «Известия».

Подчеркивается, что эти направления становятся все более популярными среди российских туристов. Например, количество поездок в Кению увеличилось на 40 процентов.

«Отмена виз упрощает путешествия и делает их доступнее, что может оказать положительное влияние на экономику Кении, особенно на сферу гостиничного бизнеса и другие связанные отрасли. Кения всегда привлекала туристов из разных стран, включая Россию», — подчеркнул глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

Однако в России вызывает опасения вопрос безопасности, особенно в свете протестов, происходящих в Кении.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил о надежде России на отмену визового режима с шестью другими странами. В настоящее время ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.