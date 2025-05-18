Военэксперт Кисилев: военные из Франции могли попасть под удар в районе Богатыря

Военнослужащие из Франции и Великобритании могли попасть под удар Вооруженных сил (ВС) России в ходе взятия под контроль населенного пункта Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев, со ссылкой на данные подполья.

«Здесь выгружались и французские, и английские наемники. Размещались они в частном секторе и занимали самые удобные дома. Украинские солдаты были направлены на рытье окопов и укреплений. Там даже были конфликты из-за этого. Скорее всего, они попали под удар российской группировки», — сказал эксперт.

О переходе Богатыря под контроль российских войск несколькими часами ранее сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

Также в министерстве заявили, что взятие населенного пункта серьезно ударило по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении.

Ранее российский боец рассказал о тактике зачистки села Новоалександровка в ДНР.