ВС РФ в Новоалександровке дронами загоняли пехоту ВСУ в угол и уничтожали

Российские бойцы для зачистки села Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи беспилотников загоняли Вооруженные силы Украины в подвалы, где уничтожали. Об этом в интервью ТАСС рассказал командир штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Шамиль Раджабов.

«С помощью дронов противника загоняли в подвал, в одну комнату, в помещение, а штурмовик уже непосредственно со взрывчаткой подбегал, закидывал, вследствие чего просто взорвалась позиция вместе с противником», — заявил он.

По словам военнослужащего, подобный подход позволил сберечь жизни российских бойцов и минимизировать риски.

До этого сообщалось, что российская группировка войск «Восток» взяла под контроль Богатырь в ДНР. По данным ведомства, бойцы РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Темировка Запорожской области, Отрадное в ДНР и Березовое Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ с американскими истребителями.