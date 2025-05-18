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В центре Сум на стене написали девиз спецназа «Ахмат»

Алаудинов: в центре Сум на альтанке неизвестные написали девиз «Ахмат — сила»
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Станислав Красильников/РИА Новости

В центре украинского города Сумы на стене одного из зданий красной краской неизвестные написали девиз спецназа «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале сообщил соратник главы Чечни Апти Алаудинов.

В публикации говорится, что граффити было замечено на альтанке на Покровской площади в центре города.

»«Ахмат» МО РФ — «Ахмат — сила!», — гласит надпись.

Алаудинов отметил, что Сумы — русский город и военные РФ обязательно зайдут на его территорию. Кроме того, он призвал местных жителей ждать этого момента.

Другой случай произошел в конце марта. Блогер Аким Апачев приехал в Суджу, чтобы оставить на стенах «свою наскальную живопись». В роликах мужчина демонстрировал матерные надписи на стенах жилых домов и заборов в городе. Также в его посланиях жителям российского города содержались просьбы сексуального характера.

В ответ на это временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил действия Апачева, назвав его граффити «пиаром на крови».

Ранее блогер Апачев извинился за граффити в Курской области.

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