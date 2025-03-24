Милонов сравнил матерную акцию Акима Апачева в Судже с репортажами Невзорова

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» порадовался, что блогер Аким Апачев извинился перед губернатором за матерные граффити на домах жителей Суджи. Милонов считает, что вопрос наказания блогера остается за Александром Хинштейном.

«Аким не злодей изначально и априори. К сожалению, он так вырос, в немножечко другой обстановке. Наверное, не до конца осознал, что русская творческая интеллигенция – это ответственность, это послание к человеку, это миссия определенная. То, что там было сделано, мне напомнило Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом), когда он в Петербурге снимал свои репортажи. Я помню, он ради этого мог закоптить стены собора, чтобы показать, что вандалы жгут костры в соборах. Так нельзя делать. Я очень рад, что Аким публично принес свои извинения. Александр Евсеевич [Хинштейн] примет соответствующее решение. Он губернатор, ему решать. Но рад, что в этой ситуации Аким осознал, что совершил противоправные действия. Русская армия и Россия, что на новых землях, что на возвращаемых – это порядок, это закон, это не хаос», – сказал Милонов.

22 марта Telegram-канал WarGonzo опубликовал репортаж из Суджи, действующим лицом которого стал Аким Апачев. В ролике он говорит, что приехал в Суджу оставить «свою наскальную живопись». На видео он рисует матерные надписи на стенах жилых домов и заборах в Судже.

Местные жители сразу осудили действия блогера в соцсетях. Они возмутились, что пока въезд в город для граждан запрещен, в Суджу пустили «художника». После этого Апачев стал «забивать стрелки» жителям Суджи в комментариях, предлагал им встретиться и просил назвать адреса. Также в его посланиях жителям российского города содержались просьбы сексуального характера.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн осудил действия Апачева, назвав его граффити в Судже «пиаром на крови». Он пообещал, что все материалы будут переданы в компетентные органы, а блогера оштрафуют за административные правонарушения – нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порчу имущества и вандализм.

Ранее рэпер Апачев высказался о скандале со своими граффити.