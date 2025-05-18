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Украинский беспилотник сбили в Крыму

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны около 12:00 мск сбили украинский беспилотник в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Восемнадцатого мая около 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией республики Крым», — говорится в сообщении.

Днем 18 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

В результате атаки пострадал мирный житель. Мужчину со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания необходимой помощи его направят в областную клиническую больницу, рассказал губернатор.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области за час сбили более 10 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что дом районного главы в Курской области сгорел во время атак беспилотников.

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