Дом районного главы в Курской области сгорел во время атак беспилотников

Во время атак БПЛА в Курской области сгорел дом главы Глушковского района

При атаке беспилотников на Глушково в Курской области сгорел дом главы администрации Глушковского района Павла Золотарева. Кадры поврежденной недвижимости опубликовал паблик «Новости Тёткино» во «ВКонтакте».

На фото очевидцев видно, как кирпичное здание покрылось копотью. О пострадавших Золотареве и его домочадцах информации не поступало.

Этой ночью оперштаб сообщал, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности сирену. Согласно предоставленным данным, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа.

По информации оперштаба, он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут. Кроме того, один раз оперштаб заявил об угрозе атаки беспилотников на область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России разработали новый способ борьбы с украинскими дронами.