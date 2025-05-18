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Сальдо рассказал о работе бойцов РФ в Херсонской области

Губернатор Сальдо заявил о работе российских разведгрупп на правом берегу Днепра
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие проводят разведывательно-диверсионную работу на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережной части Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Разведывательно-диверсионная работа ведется на глубину. Правый берег — не просто зона наблюдения. Это зона активности», — заявил он.

Губернатор не стал комментировать подробности спецоперации, однако отметил, что российские бойцы находятся в тех зонах, где враг не ждет.

До этого политик сообщил, что практически все острова в дельте реки Днепр находятся под контролем российских военнослужащих. Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» в составе Вооруженных сил РФ продолжают укрепляться в дельте реки Днепр. Бойцы продвигаются вперед «шаг за шагом».

Также он написал, что военные ВС РФ установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщил губернатор региона, российские бойцы уверенно действуют на правом берегу реки Днепр и смогли провести «дерзкие рейды» в районе трех населенных пунктов — Николаевки, Кизомыса и Бургунков.

Ранее губернатор Херсонской области перечислил территории, доступа к которым Киев должен лишиться в первую очередь.

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