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Названы территории, доступа к которым надо лишить Киев в первую очередь

Сальдо: Киев надо лишить доступа к Днепру в среднем и нижнем течении
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Киев необходимо лишить доступа к территориям в среднем и нижнем течении Днепра в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Таким мнением с ТАСС поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Возвращение правобережья Херсонской области принципиально важно не только ради заботы об оставшихся там жителях. <...> Дело еще и в том, что пока у киевского режима остается доступ к восточной части Днепра, противник не оставит попыток использовать его как рычаг давления на нашу страну», — отметил Сальдо.

Также он добавил, что присутствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра препятствует возобновлению судоходства. По мнению Сальдо, лишение Киева контроля над этими территориями является единственной гарантией для развития связанной с рекой инфраструктуры.

До этого Сальдо сообщил, что российские военные пресекли провокацию украинских войск в русле реки Днепр. Они подорвали буксир ВСУ, который, по предварительной информации, был введен в русло Днепра из реки Кошевой. В результате подрыва судно село на мель.

По словам Сальдо, бойцы Вооруженных сил России готовы к любым провокациям, которые может устроить противник.

Ранее морской порт в Херсонской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

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