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Российские бойцы установили флаг РФ в одном из сел Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо: военные установили российский флаг в Николаевке
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Telegram-канал Владимир Сальдо

Российские военнослужащие установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он рассказал, что украинские солдаты в Херсонской области не выдерживают давления со стороны Вооруженных сил РФ. Многие из них «прячутся по подвалам», при этом снабжение формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) срывается.

«Наши разведывательно-диверсионные группы уверенно действуют прямо на правом берегу [реки Днепр]. <...> В Николаевке <...> установлен государственный флаг РФ», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что российские бойцы провели «дерзкие рейды» около трех населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Николаевке, а также Бургунках и Кизомысе.

5 мая Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором запечатлен процесс уничтожения сразу двух реактивных систем залпового огня HIMARS в Херсонской области. По информации журналистов, техника ВСУ была обнаружена случайно пролетевшим рядом российским дроном, оператор которого обратил внимание на пуски ракет из данных установок.

Ранее губернатор Херсонской области перечислил территории, доступа к которым Киев должен лишиться в первую очередь.

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