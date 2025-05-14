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Бывший украинский военный рассказал об идеологии ВСУ

РИА Новости: перешедший на сторону РФ боец рассказал о ненависти в рядах ВСУ
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Roman Chop/AP

Бывший военнослужащий украинской армии, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Прометей» рассказал РИА Новости об идеологии ненависти в рядах ВСУ.

«Украинская пропаганда с 2014 года очень сильно развилась, и сейчас нет никакой другой идеологии. Есть идеология — Россия враг, все. Если не будет такого воспитания ненависти, то и идти не будут на фронт умирать. Если не вырастить ненависть, у них не получится по-другому толкнуть людей на войну», — поделился военный.

Он также опроверг тезисы украинской пропаганды о том, что лучше остаться в окопе, чем попасть в плен к ВС РФ, ведь там украинским военным обещают самые страшные пытки.

До этого военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер» рассказал, что на Украине территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовал 50-летнего мужчину с микроинфарктом.

Ранее в Раде призвали ликвидировать ТЦК.

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