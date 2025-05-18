В ДНР нанесли авиаудар по украинскому батальону «Айдар»

Российские военные нанесли авиаудар по позициям подразделения «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), которое недавно перебросили на границу ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур.

По их данным, атаку провели в районе населенного пункта Новоукраинка. В результате точечных ударов авиационными бомбами удалось ликвидировать около 15 бойцов, еще порядка 20 получили ранения.

До этого Минобороны РФ показало в своем Telegram-канале, как расчет FPV-дрона группировки войск ВС РФ «Запад» на Краснолиманском направлении ликвидировал роботизированную платформу для доставки боеприпасов Вооруженным силам Украины.

В ролике видно, как дрон приближается к движущейся по грунтовой дороге платформе. После этого она взрывается.

Три дня назад российские дроны уничтожили танк Leopard в районе села Степановки на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Кадры с атакой «от первого лица» тоже опубликовало российское оборонное ведомство.

Ранее появилось видео, снятое российским бойцом в тылу ВСУ под Александрополем.