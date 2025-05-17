Минобороны показало уничтожение роботизированной платформы, доставлявшей ВСУ боеприпасы

Минобороны РФ показало в своем Telegram-канале, как расчет FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) группировки войск ВС РФ «Запад» на Краснолиманском направлении ликвидировал роботизированную платформу для доставки боеприпасов Вооруженным силам Украины.

В ролике видно, как дрон приближается к движущейся по грунтовой дороге платформе. После этого она взрывается.

Три дня назад российские дроны уничтожили танк Leopard в районе села Степановки на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Кадры с атакой «от первого лица» тоже опубликовало российское оборонное ведомство. На них видно попадание дронов в танк и его возгорание. Министерство уточнило, что вражеский танк атаковали с помощью расчетов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Ранее российский боец завел танк ложкой.