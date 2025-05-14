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ВС России поразили танк Leopard около Степановки на Донецком направлении

Минобороны опубликовало кадры уничтожения танка Leopard на Донецком направлении

Российские дроны уничтожили танк Leopard в районе Степановки на Донецком направлении. Кадры с атакой «от первого лица» опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно попадание дронов в танк и его возгорание. Ведомство уточнило, что вражеский танк атаковали с помощью расчетов FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

До этого «Ростех» сообщал, что управляемая ракета российского противотанкового комплекса «Корнет» может пробить насквозь любую западную бронетехнику, имеющуюся в распоряжении Вооруженных сил Украины. В госкорпорации отметили, что для этого достаточно одного попадания. При этом технику не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита.

В «Ростехе» привели в качестве примера случай с попаданием в американский Abrams. Тогда танк был пробит через броню и двигатель «без каких-либо препятствий».

Ранее российский боец «реанимировал» танк обычной ложкой и вывел его из-под обстрела.

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