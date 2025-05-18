Иностранный наемник из Колумбии, попавший в плен, рассказал о случае, когда украинские военные расстреляли своих раненых сослуживцев во время отступления. Об этом сообщил РИА Новости боец спецбатальона «Хан» 51-й гвардейской армии с позывным «Механик».

По словам военнослужащего, колумбиец утверждает, что инцидент произошел на глазах у иностранных наемников. При этом украинские военные не стали оказывать помощь раненым, а вместо эвакуации просто открыли по ним огонь, чтобы не брать с собой.

Боец отметил, что информацию ему передали сослуживцы из соседнего подразделения.

До этого британский наемник в рядах ВСУ Фрайзер Оуэн Гуд в соцсетях признался в любви к насилию. По его словам, до того, как приехать на Украину, он избивал людей на улицах Эдинбурга и занимался поджогами. Кроме того, Гуд признался, что самые кровопролитные бои стали лучшими моментами в его жизни.

«Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала», — написал наемник.

Ранее военкор сообщил о ликвидации латвийского наемника в зоне СВО.