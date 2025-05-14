Британский наемник в рядах ВСУ Фрайзер Оуэн Гуд на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) признался в любви к насилию.

По его словам, до того, как приехать на Украину, он избивал людей на улицах Эдинбурга и занимался поджогами. Кроме того, Гуд признался, что самые кровопролитные бои стали лучшими моментами в его жизни.

«Помню, как я абсолютно без всякой причины сломал челюсть прохожему в Эдинбурге, швырнув его лицом на бордюр. Не спрашивайте меня, зачем я это сделал. Я не знаю. Полиция гналась за мной, но так и не поймала», — написал наемник.

В другой публикации он рассказал, как избил бездомного и украл у него все собранные деньги.

До этого телерадиокорпорация ABC, ссылаясь на источник в украинской армии, сообщала, что австралийского гражданина Калеба Листа, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, предположительно, ликвидировали в Харьковской области.

До участия в боевых действиях Лист несколько раз пытался попасть на службу в армию Австралии, но получал отказ. На родине он работал разнорабочим, а в 2022 году отправился на Украину.

Ранее россиянам показали видео эвакуации задержанного австралийского наемника, участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины.